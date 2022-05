Nicolas KOULIKOWSKY

Spécialisé dans l’intégration de système de sécurité électronique des biens et des personnes.



Fort de mon expérience en tant que chef de projet , je maitrise les techniques de suivis de chantiers, la gestion d’équipe et la relation client.



Gestion des installations des clients "grands comptes" et banque : EDF EN, SIMPLY MARKET, LIDL, station TOTAL, Foot Locker, Chausson Matériaux, Nespresso, Europcar , Hertz équipement.... Banque CHAIX et ATOS (DAB hors site).

Matériels utilisés : Alarme: SIEMENS, ARTITECH et PACOM. Éléments de détection: Elèctrificateur DP10 et DP20. Vidéo: Samsung, Bosch...



Mes compétences :

Siemens Hardware

Elements