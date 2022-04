Gilles NOIZET

Officier de Protection Rapprochée (A3P) , cartes valides: A3P, ADS par le Cnaps.



Chauffeur de securite cartes et diplômes valides (C3P) par Prefecture de Toulon.



Spécialités:



Chauffeur de sécurité diplôme C3P.



Agent de protection physique de personne ( Low Profile ).



Encadrement de personnel sécurité:

( Respect procédures, déontologie, chartre de qualité )..



Conseil, assistance et formation (Direction, encadrement, employés) dans les différents domaines de la sécurité et de la Protection Physique et de la conduite.



Anglais courant .



Disponible Toutes destinations !!!!!!!!!!!!!!!.



Mes compétences :

Sécurité

Sens des responsabilités

Risk Manager

Chauffeur de sécurité

Relationnel et commercial

Gestion de personnel

Agent événementiel

Officier de sécurité (APR) low profile