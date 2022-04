Gilles OGIER

Commercial/technico-commercial. Motivé,actif, mobile et disponible.



COMPÉTENCES ET QUALITÉS

L’attrait pour la prospection et la vente.(Particuliers, boutiques,revendeurs,professionnels et B to B).

Suivi commercial et administratif.

Rigoureux et ordonné dans la gestion d’un secteur et d’un portefeuille clients. La prospection reste mon point fort.

Grande conscience professionnelle. Persévérant et travailleur.



ACTUELLEMENT EN RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI.Je recherche un poste de commercial, technico-commercial sur Rhône-Alpes et plus. Tout en restant ouvert, j’ai une préférence pour les domaines de la mode, bijoux, accessoires, parapharmacie, articles de luxe, produits de biens de consommation, équipement de la personne, mais également les services, la communication, l’informatique, la publicité et l’immobilier.



Mes compétences :

Maîtrise Internet, Word, Excel, CRM Salesforce