Arnaud LALANNE

Fort d’une expérience variée chez l’annonceur, en agence media et en régie publicitaire, j’ai acquis une connaissance des médias, des leviers de communication et des techniques de commercialisation.



Au sein de l’agence média Lokall, j’étais amené à travailler avec des annonceurs prestigieux : Rolex, Casino, Mercedes, Google et le groupe LVMH. (Expertise pluri-médias : Presse, affichage, radio, évènementiel et médias on-line)



Par la suite, j’ai développé mes compétences commerciales chez NRJ Global Régions en collaborant avec des agences médias et des annonceurs Grands Comptes tels que Alinea, Intermarché, Renault, Ok Corral,…



Fin 2014, j’ai créé la régie publicitaire My Pocket Media en charge de la commercialisation d’espaces publicitaires pour plusieurs supports presse et web, de l’élaboration de stratégie sur les réseaux sociaux ainsi que de la création de visuels publicitaires et bannières web.



De mai 2016 à juillet 2017, j’ai accompli un tour du monde via le projet Noho Travels tout en continuant à gérer la régie publicitaire My Pocket Media. Au-delà d’une expérience humaine riche, ce tour du monde a été l’occasion pour moi de mettre mes compétences de Community Manager au service de partenaires qui m’ont soutenus tout au long de mon voyage (+ de 10K Followers sur Instagram).



Mes compétences :

Communication

Web

Google

Réseaux sociaux

Plan média

Marketing

Emailing

Digital

Communication digital

Référencement

Commercial

Advertising

Adaptabilité

Relationnel

Community management

Création web

Photographie