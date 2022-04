Je me nomme Gilles OKA, je suis ivoirien et je réside en Côte d'Ivoire à ABIDJAN.

j'ai fais des études en finances et comptabilité.

Au plan professionnel, j’exerce en tant que:

- assistant juridique au Cabinet APACI (Agence pour la promotion des affaires en Côte d'Ivoire)

- commercial en free lance

- agent immobilier à (IMMOBATIM)

- comptable indépendant

Je suis aussi le délégué à l'organisation d'IVOIR BUSINESS GROUP, une association professionnelle de droit ivoirien regroupant les entrepreneurs ivoiriens exerçant en Côte d'Ivoire. (www. ivoirbusinessgroup.com) .

Gilles OKA

Tel:+225 08606760/77373023

Email: okapatrick2@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel