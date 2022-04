Gilles OLICHON

Autodidacte et chef d'entreprise depuis l'age de 25 ans, j'ai créé ou participé à la création de 7 entreprises sans incident.



Je suis aujourd'hui le président de la société AMAE qui détient 100% des parts de 3 filiales engagées dans les métiers de l'aéronautique :

- AIR MARINE réalise depuis 15 ans des missions de surveillance aérienne et détient une expertise reconnue au service du développement de système de mission complexes. AIR MARINE exploite 6 avions et 3 drones dans le cadre de missions de surveillance, d'inspection, de capture d'image et de traitement de celles-ci ;

- AERODRONES réalise depuis 8 ans des développements de programmes informatiques au service de systèmes embarqués ou de station de contrôle commande pour drones ;

- ADRONES commercialise des drones et des systèmes de mission spécifiques. ADRONES distribue en France les drones professionnels MICRODRONES leader sur le marché ;



La stratégie du groupe AMAE à laquelle je m'emploie est de mutualiser les compétences diverses de entreprises du groupe pour concevoir et industrialiser des systèmes de missions au service les métiers aériens de la surveillance par drones et par avion.



L'ambition du groupe AMAE est de devenir le leader du développement des systèmes de mission de surveillance aérienne par drones et par avion.



La politique du groupe AMAE est de capitaliser sur les valeurs de l'humain, de la qualité, des échanges intergénérationnels et des perspectives à long termes.



Les vertus du groupe AMAE sont d'être une entreprise "citoyenne" qui investit tout ses profits dans le développement de systèmes de mission innovant mais aussi dans l'humain en créant et pérennisant des emplois stables et bien rémunérés. Les entreprises du groupe AMAE n'ont jamais distribué de dividendes et le turnover est quasi inexistant chez nos collaborateurs.