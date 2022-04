Gilles OLIVE a consacré l'essentiel de son activité professionnelle au conseil stratégique dans les domaines des bâtiments et des territoires :

> de 1975 à 1980 = Direction des recherches du COSTIC.

> de 1980 à 1985 = Concernant la qualité énergétique des bâtiments : Préparation de la réglementation thermique des bâtiments neufs promulguée en 1988.

> de 1985 à 1992 = Concernant la qualité d’ambiance des locaux des bâtiments et de la qualité d’usage des bâtiments (dont la domotique) : Etudes et organisation de programmes de R & D.

> de 1992 à 2002 = Concernant la qualité environnementale des bâtiments :

- de 1992 à 11-1997 : Mise au point de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) avec une exigence de qualité de 14 cibles.

- en 10-1996 : Co-création de l’Association HQE. Délégué général jusqu'à 11-2002.

> depuis 2003 =

- de 2003 à 10-2013 : Création et présidence de l'association Club D2C (Développement Durable du Cadre de vie bâti).

- de 2004 à milieu 2008 (avec Olivier PIRON à partir de 12-2007) : Mise au point de la démarche D2C avec une exigence de qualité de 11 objectifs.

- depuis 06-2008 : Développement, à partir de la démarche D2C, d'un système de maîtrise des actions de D2T (développement durable territorial), soit en anglais TSD (Territorial Sustainable Development).

- de 03-2009 à 09-2016 : Création et management de la société S.BE.I-France (Sustainable Built Environment Institute – France) afin de développer et appliquer le système D2T aux niveaux national et international.

- depuis 04-2011 : Développement du système de certification QOB (Qualité Optimale des Bâtiments).

- depuis 03-2014 : Création et management de G.O.A (Gilles Olive stratégie Adviser).

- 06-2014 : Mise en place du réseau international de centres de visioconférences ATSD (international Agora for TSD), consacré au D2T.

- depuis 12-2015 : Création et présidence de l'association AD2T (Agora internationale pour le D2T), qui pilote le Réseau ATSD.