Gilles OLIVIER

CAUSE Départ à la retraite.

Je recherche un successeur expérimenté, crédible et sérieux, souhaitant reprendre mon magasin pour continuer une activité de vente de cuisines sur mesures à LYON 69003.



La société NOVARE CUISINES existe depuis 38 ans sur Lyon.

Le local est situé dans une avenue commerçante (proche PART DIEU) au niveau d'un feu de circulation.

Expos récentes, décoration tendance, bonne clientèle de quartier.

Accompagnement possible la première année.

Candidatures et demandes d'informations à adresser à: cuisinenovare@free.fr



Mes compétences :

Gestion des installations

Décoration intérieure

Techniques de vente