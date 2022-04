Gilles ORAZI

Je développe des logiciels depuis plus de 12 ans et mon truc c'est la technique: les debuggings compliqués, les algorithmes astucieux, ou encore le design et l'architecture d'applications complexes sont les domaines dans lesquels j'aime me plonger.



J'ai travaillé en utilisant divers processus allant du classique cycle en V aux méthodes agiles. D'ailleurs après avoir pratiqué le scrum pendant 2 ans je suis devenu un agiliste convaincu et tente systématiquement de convaincre mon entourage professionnel du bien fondé de ces méthodes.



Je maîtrise plusieurs languages dont C++, python et C# (qui sont ceux que j'ai utilisé récemment). Je peux aussi mettre les mains dans du html ou des queries SQL... ou facilement en apprendre un nouveau en cas de besoin.



Avant d'en faire mon métier, l'informatique est une passion que j'ai acquise depuis l'âge de 10 ans et mon premier programme en basic sur un TI-99. Durant mon adolescence, puis mes études supérieures (de physique), j'ai rempli des disquettes de code source en basic ou turbo-pascal. Je me suis ensuite concentré sur l'informatique utilisée dans les sciences en couronnant mes études par une thèse de physique spécialisée dans l'analyse de données.



Ma mission actuelle, consistant à maintenir un ensemble de logiciels et sites web interconnectés, m'a ouverts des horizons vers le développement web.



Mes compétences :

Software

Python

C++

C#

Architecture

Design