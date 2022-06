Sebastien VALOGGIA

Fondateur et ancien Président du directoire de L4 Logistics (devenue L4 Epsilon), éditeur logiciel pour la logistique du ecommerce et du retail, j'en ai spinoffé en association avec un groupe industriel (fin 2008) les activités de prestations logistiques (L4 3PL devenue L4 Logistics) que j'ai dirigées avant de quitter fin 2010 pour développer de nouvelles activités autour de la création d'entreprise et de l'innovation dans les secteurs des NTIC et du retail.



J'ai ainsi fondé courant 2010 la société EzyTAIL, un incubateur/catalyseur de projets de ecommerce de produits physiques (e-tail) et ai co-fondé en 2014 Devbooking.com que je dirige.



Je suis également coach à l'incubateur de startups IMT starter et advisor dans des PME de croissance que j'accompagne sur le plan stratégique.



Mes domaines d'expertise et centres d'intérêts sont :

- l'innovation et la création d'entreprise et leurs financements

- l'édition logicielle, les NTIC et le web

- le retail/ SI / supply chain / lean manufacturing



Mes compétences :

Conseil

Fusions acquisitions

Web

Marketing

Logistique

Lean

Information Technology

Système d'information

Recrutement

E-commerce

Distribution

Startups