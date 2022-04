Avec plus de 12 ans d'expérience en industrie, j'ai développé d'excellentes compétences en organisation de production, management et amélioration continue. Je suis un homme de terrain orienté résultats, qui développe au quotidien ses compétence techniques. J'aime fonctionner avec des plans d'action et des indicateurs.



J'ai évolué dans des secteurs industriels exigeants et concurrentiels, imposant à travailler en flux tendus. Avec plus de 10 ans d'expérience j'ai développé de vraies compétences managériales et un réel leadership grâce, un management de proximité. J'ai pu manager des ateliers de production et de finition mais aussi des services support : Bureau d'étude, fabrication, maintenance, logistique.



J'ai eu la chance de mener des chantiers d'amélioration continue. J'ai créé des groupes Kaizen et appliqué des méthodes de travail du lean management comme le 5S, le SMED, le Kanban...J'ai pu obtenir de bon résultats : diminution des temps d'arrêts mécanique -8%, diminution de gâche -3%, des gains de productivité +15%.



Je souhaite poursuivre ma carrière dans une entreprise me permettant d'être en autonomie sur mon secteur de responsabilité et de le faire évoluer par une démarche d'amélioration.



Vous avez un projet ? Mon parcours, profil, ou ma présentation vous interroge ? Rencontrons-nous, et discutons en ! Mon email gilles.ottobon@orange.fr



Mes compétences :

Analyse technique

Méthode SMED

5S

Management

Amelioration continue

Planification et ordonnancement

Lean manufacturing

Systeme Qualité, Environnement

Achat

kanban