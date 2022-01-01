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Gilles PANTALEO

OULLINS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Oullins

En résumé

UN PROFIL DE REFERENCE GRÂCE A L'EXPERTISE DANS L'APPROCHE DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTEES!
MES METHODES ALLANT AU CONTACT...DU MARCHE // ETUDES ET MISES EN ORDRE DE MARCHE.

LES DIFFERENTES REUSSITES ONT TOUJOURS ETE BASEES SUR LES FONDAMENTAUX!!!

10 LANCEMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS AVEC SUCCES DANS : LE POST EQUIPEMENT AUTOMOBILE (LE BOOSTER chez DAV, Le Toit Ouvrant BRITAX) DANS LE BÂTIMENT ( LA CHEVILLE DE MEA) L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (pour des Entreprises TUNISIENNE) etc...

Mes compétences :
Études marketing
Community management
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
FORMATION/COMMERCIAUX
Stratégie d'entreprise
Conseil en organisation

Entreprises

  • GPA Management - Recherche et Développement des Entreprises dans leur Marché

    2000 - maintenant Management et mise en place, après étude du marché (MPM), de la stratégie et des différentes politiques de distribution.
    Pour 5 entreprises Européennes + 10 sociétés du Maghreb (Tunisie).
    Encadrement des Plans d'Actions et du Développement (Recrutement+Formation).
    Segments des Marchés : AUTOMOBILE (Distribution+revente) BÂTIMENT( Revendeurs Second-Ouvre) Materiel et Machine de PROPRETE (Nettoyage Industriel);

Formations

  • CESA PARIS

    Paris 1975 - 1976 HEC (Jouy en Josas) Option Marketing en biens Industriels

    Certificat.

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