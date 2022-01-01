Gilles PANTALEO

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UN PROFIL DE REFERENCE GRÂCE A L'EXPERTISE DANS L'APPROCHE DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTEES!
MES METHODES ALLANT AU CONTACT...DU MARCHE // ETUDES ET MISES EN ORDRE DE MARCHE.
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10 LANCEMENTS DE PRODUITS DIFFERENTS AVEC SUCCES DANS : LE POST EQUIPEMENT AUTOMOBILE (LE BOOSTER chez DAV, Le Toit Ouvrant BRITAX) DANS LE BÂTIMENT ( LA CHEVILLE DE MEA) L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (pour des Entreprises TUNISIENNE) etc...
Mes compétences :
Études marketing
Community management
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
FORMATION/COMMERCIAUX
Stratégie d'entreprise
Conseil en organisation