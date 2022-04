Gilles PAPON

• De formation scientifique supérieure, je me suis toujours intéressé aux arts appliqués que je pratique depuis mon enfance.

• Après avoir incorporé durant 4 ans, le service de communication externe du Groupe Legrand, et durant 6 ans, une agence de conseil en communication, je suis devenu infographiste freelance et consultant / chef de projet sous l'intitulé COGITATUM (2004-2015), spécialisé premièrement dans la conception d'identité visuelle pour des PME PMI, et deuxièmement dans la conception d'IHM (Interfaces Homme Machine) pour des sites internet ou des applications on/off line (Windows, OS X, iOS, Android).

• Entre février 2013 et juillet 2014, j'ai mis entre parenthèses mon activité freelance pour incorporer le réseau CANOPÉ (ex CRDP) de l'académie de Limoges en tant que responsable du service éditorial et et du service commercial.

• Je donne également des cours depuis 2001 à l'IUT en Infographie et en Conception Visuelle... et à la Faculté de Sciences de Limoges en Conception Editoriale.

• Irrégulièrement, depuis le mois de mars 2012, je mets en ligne des épisodes de 2 BD à l'adresse suivante : http://www.gilloo.fr . Ce site est actuellement en refonte complète…



Mes compétences :

Photoshop

Publicité

Identité visuelle

Communication visuelle

IHM

Infographie

Illustration

Conseil en communication

Site internet

3D