Gilles PARSY

QUI SUIS-JE ?



Patrons de petites entreprises, artisans, commerçants, je vous accompagne ...



Mon parcours professionnel dans différents secteurs comme directeur de site, m'a permis de développer des compétences dans les domaines de pilotage d’entreprises, le conseil, le management, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines.



J’ai donc créé mon entreprise en 2016 et je suis devenu conseiller auprès des patrons d'entreprise, en adhérant au réseau RIVALIS (premier réseau national de conseil au service de la petite entreprise, des artisans et commerçants) avec pour objectif d'aider les patrons dans le pilotage de leur entreprise et de leur faire gagner de l’argent.



Le développement de l'entreprise passe par votre savoir-faire mais aussi par la gestion et le pilotage de votre activité.





MES SERVICES



Je vous accompagne :

• Pour la création de votre entreprise,

• Pour la labéliser en vous préconisant des choix : RGE, Document unique, …

• Pour développer votre communication,

• Pour mettre en place votre stratégie.





Je peux vous aider aussi bien si votre société est en difficultés en trouvant des solutions ou si elle se porte bien et que vous souhaitez la développer



Ma présence au sein d´un réseau de conseiller en pilotage pour la petite entreprise : Rivalis offre la possibilité de bénéficier des conseils utiles pour gérer SEREINEMENT votre entreprise.



Par une Méthode Testée et Approuvée par des milliers de dirigeants d´entreprise partout en France ...



Je propose :

• un progiciel de solutions de pilotage en temps réel et d´aide à la décision, qui permet de gérer son entreprise à partir de la seule saisie d´un devis,

• Mon intervention mensuelle pour vous assister et vous conseiller.

Ma mission de conseiller en pilotage d’entreprise permet :

• La mise en place du compte d´exploitation prévisionnel,

• De calculer vos coûts de revient et d’optimiser votre rentabilité,

• De définir les objectifs en début de mois,

• De commenter les résultats mensuels,

• D'aider le dirigeant à prendre les décisions stratégiques,

• D'analyser des possibilités d´embauche,

• D'alerter le patron sur les dérives par rapport aux objectifs initiaux,

• D'assurer le suivi des analyses et d'en mesurer les effets.



Mes compétences :

Gestion technique

Production

Qualité

Technique

Textile

Gestion

Ingénierie