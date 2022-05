Mickael PARSY

Actuellement Responsable de Production, je manage 300 personnes au sein de la société Schrader à Pontarlier.

Schrader conçoit, développe et fabrique des produits liés au contrôle de la pression et des fluides pour les roues, l'automobile et l'industrie. https://schrader-pacific.fr/



Passionné par le Lean Manufacturing, j'ai auparavant occupé cette fonction pendant 6 ans.



Mes compétences :

Conduite du changement

Hoshin

HOSHIN flux

Kanban

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Mapping

Organisation

Performance

Production

PROGRES

Progrés continu

Six Sigma

smed

TPM

Value Stream Mapping

Amélioration continue

Méthode SMED

Management

Automobile