Jean-Marie OLLIVIER

Ingénieur chef de projet dans l'industrie pendant 20 ans, j'ai eu la chance de travailler sur d'importants projets de conception, réalisation de machinerie industrielle dans différents secteurs comme l'industrie automobile, l'agroalimentaire, la défense, l'industrie pharmaceutique.



Également musicien et passionné d'art, je décide en 2011 de me lancer dans la conception d'une machine industrielle de spectacle réalisée à partir d'un ancien robot industriel qui allait partir à la casse.



C'est ainsi qu'en 2016, après 5 ans de travail mené en parallèle de mon métier d'Ingénieur chez Eiffage Energie Systèmes - Clemessy, je dévoile Le Bistromatik, un robot industriel 6 axes transformé en barman.



Fort du succès de cette machine, l'aventure a continué entre 2016 et 2023 avec la construction d'autres machines comme le Discomatik, un séquenceur de musique robotisé.



En juillet 2023, je décide de créer l'entreprise 7e Axe pour me consacrer pleinement à ma passion pour l'ingénierie et l'art avec pour objectif de transmettre ma passion et faire connaitre les métiers de l'industrie au grand public.



7e Axe c'est :



- La construction de machines industrielles de spectacle exploitées par 7e Axe ou pour le compte d'artistes et producteurs tiers



- Une offre événementielle qui s'adresse aux institutions, aux associations et aux entreprises



- Une offre en résidence, au Grand Huit à Rennes où seront exposées mes machines à l'année



Une idée de machine ? Un évènement en préparation ? Envie de vous démarquer avec la présentation d'une machine originale qui démystifiera les métiers de l'industrie ?



Contactez moi !



06.11.11.10.56

jm.ollivier@7eaxe.com

www.7eaxe.com