Www.ipadmedical.fr



I.P.A.D. comme Infirmier Prestataire à Domicile.

Infirmier en service de réanimation polyvalente pendant 3 ans, infirmier libéral puis infirmier coordinateur et aujourd'hui directeur d' I.P.A.D. Médical, société spécialisée dans les traitements et le maintien à domicile ( nutrition , perfusion, stomathérapie, plaie et cicatrisation, M.A.D., etc ..propose une prestation complète. I.P.A.D. médical, prestataire de santé à domicile est une structure composée uniquement de professionnels de santé diplômés d' état, médecin support, pharmacien,infirmiers, diététiciens, et techniciens bio médical.

Nous sommes prestataire de santé à domicile, nous assurons la logistique matérielle,la coordination des soins, nous travaillons avec les acteurs de santé de ville, nous les accompagnons dans leurs pratiques.Vous souhaitez devenir partenaires, I.P.A.D. Médical développe son réseau régional à travers le territoire national. N' hésitez pas à nous contacter au 04.67.46.97.18 pour tout renseignement. Bien cordialement, Gilles PASCAL.



Mes compétences :

Coordination

Soins infirmiers

Infirmier

Médical

Stomatherapie

Maintien à domicile

Nutrition perfusion

assistance respiratoire à domicile

plaie et cicatrisation