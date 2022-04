Gilles PASSAU

Je suis actuellement en développement d'un projet de création d'entreprise dans les domaines du transport et du tourisme. Fort d'une expérience de longue date dans les domaines réunis de l'HORECA, de conseiller clientèle à distance, et surtout autodidacte analysant les manques à combler à différents niveaux, je souhaite faciliter et valoriser les modes de transports par des prix très attractifs, tout en garantissant la qualité de service des grands opérateurs actuels. Ce projet a pour but de s'inscrire dans une démarche d'économie sociale et solidaire, surtout par les produits proposés, mais également par tout les moyens mis en oeuvre en arrière-plan, afin de garantir la redistribution des bénéfices (hors prévisions budgétaires et projets à venir) et ainsi donner à la société actuelle les moyens de retrouver l'élan d'un temps perdu.