Gilles PASSOT

Né en 1961, je rentre dans la vie professionnelle chez SERIC(SSII) en 1983, en qualité d'analyste programmeur, titulaire d'un BTS informatique.

Je prépare une maitrise de gestion au CNAM, je deviens rapidement chef de projet et participe au groupe de travail dédié à l'adaptation de la méthode MERISE au projet PME/PMI lorsque que SEMA METRA rachète SERIC.



En 1987, après être passé chez SLIGOS CMG, je crée ma première SSII, PERFORM, associé à 50%. Cette société connait une croissance continue avec plus de soixante collaborateurs début 1992, avant d'être touchée par la crise comme beaucoup de SSII.

L'année 1993 est une année difficile d'assainissement.

Début 1994, après la remise à flot de PERFORM, je quitte mon associé et cette structure pour remonter une petite société de conseil en système d'information ACCOSI. Finalement, ACCOSI se transforme vite en SSII traditionnelle. Je vends cette société en pleine croissance (30 personnes et des clients grands comptes fidèles) au groupe Delta Technologie au premier janvier 1998.



En mai 1999, je quitte Delta Technologie pour créer CAP Consulting, société de conseil en organisation et système d'information (cf description de CAP Consulting).



CAP Consulting adresse aujourd'hui plusieurs cibles clients :

- les collectivités publiques territoriales : villes, communautés de communes et d'agglomérations et le domaine particulier des SDIS où elle est devenue leader après 13 ans d'expérience dans cet univers (plus de 50 SDIS clients),

- les bailleurs sociaux,

- les PME/PMI.



Fin 2009, nous créons avec mon frère Romain CAP Consulting Business Dévelopment de conseil et d'accompagnement en développement commercial et stratégie d'achat. Les premières missions nous aménent vite des succès significatifs, notamment auprès de l'ESSEC.



En 2011, après le décès accidentel de notre frère Bertrand dans une avalanche en Chartreuse, nous montons le projet de rachat du cabinet AGB, de courtage en assurances et que dirigeait Bertrand, à ses héritiers. Tous les deux associés à part égale dans ce projet, c'est Romain qui en prend la direction générale.



