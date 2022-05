Sandrine SEYER

Chef puis Directeur de projet en Maîtrise d'Oeuvre applicative, j'ai ensuite pris en charge des projets transversaux pendant 6 ans (processus d'entreprise, outil de Help desk et de PPM, Tableaux de bord d'entreprise ...) et cumule ainsi une expérience de 19 ans dans la gestion de projets.



La gestion des problématiques et outils visant à optimiser les activités et les ressources d'une organisation me passionne.



Le fil rouge de mon parcours : de la technique à l'humain



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Analyse des besoins

Synthèse et reporting

Optimisation de processus

Initiative et autonomie

Ecoute client

Psnext

EasyVista

Pilotage de projet

Itil v3

Organisation

Autonomie

Gestion d’équipe

Professionnalisme

Rigueur

PRINCE 2

Microsoft Project