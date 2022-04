Musabyimana JEAN BAPTISTE

Après une formation supérieure sanctionnée par des diplômes dans divers domaines et une longue expérience en entreprises, je prends beaucoup du plaisir en intervenant dans plusieurs domaines de contrôle et de gestion :



- Contrôle de gestion,

- Contrôle interne,

- Compliance,

- Analyse et détection des fraudes

- Evaluation des entreprises,

- Identification et évaluation de risques

- AML,



J’apprécie particulièrement l’analyse et l’interaction avec des équipes opérationnelles en émettant des propositions nécessaires afin de contribuer efficacement aux objectifs fixés.



Mes compétences :

Auditeur