Jean-François VILLEMAGNE

Lors de missions de transition, en tant que salarié ou en tant que prestataire,, J'accompagne dirigeants et managers dans la performance et le développement de leur capital humain :

- Recrutement

- Conseil en organisation et développement RH



Riche d'une expérience de plus de 25 années dans l'environnement des Ressources Humaines, je suis profondément orienté « Solutions » et passionné par l'Humain et sa place dans les organisations professionnelles.



Recrutement, intégration et suivi :

- Recrutement de nouveaux talents

- Conseil et préparation à lintégration

- Suivi des talents recrutés durant l'année de l'intégration



Conseil Développement RH :

- Accompagnement de l'efficience managériale

- Optimisation de la gestion du capital humain

- Création et mise en place d'outils GPEC



Je propose :

- Des recrutements engagés et responsables

- Une garantie de résultats et un suivi adapté

- Des solutions opérationnelles et personnalisées

- Un écosystème d'experts capables dintervenir sur un large champ de prestations.



Références : Derichebourg, Manpower, cabinet Capfor, Randstad, Apave, cabinet Sodie et de nombreux clients PME/PMI, ETI, Grands Comptes de divers secteurs dactivité (prestataires de service, ingénierie, industrie, tertiaire, R&D, ...) sur lensemble du territoire français.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Coordination de projets

Développement commercial

Management

Stratégie commerciale

Conseil RH

Formation professionnelle continue

Conseil aux entreprises

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres

GPEC

Conseil en recrutement

Recrutement