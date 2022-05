Patrice CHÉREAU

Les attentes de nos clients dans le domaine du B to B, que ce soit pour les segments industriels collectivités ou santé,nous obligent aujourd'hui à intervenir en tant qu'apporteurs de solutions et non plus seulement en tant que fabricants spécialisés, impliquant ainsi un certain niveau d'expertise dans les process industriels. Le partenariat client-fournisseur s'enrichit peu à peu de valeurs propres aux qualités de leadership (vision du marché - collaboration - dynamique de développement - amélioration de la performance - créativité...), comme si le management de demain ne tenait plus qu'à une définition simplifiée, "Le Leadership au service du résultat", applicable à l'échelle du Responsable commercial vis-à-vis de ses clients et à celle de son propre manager dont le but, trop souvent oublié, reste de faire évoluer son équipe.



Mes compétences :

Distribution B2B

Gestion de projet

Hygiène

Recrutement

Analyse financière

Sécurité

Management commercial

Santé au travail

Grands comptes

Gestion de projets internationaux

Industrie

Leadership

Conduite du changement

B2B