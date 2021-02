Raphaëlle BARLIER

Le succès réside dans l’attention portée aux détails et c’est cette devise que j’applique chaque jour dans mon métier.



Riche d’une expérience de 8 ans en tant que Coordinatrice Evénement et Publicité au sein d’un groupe international B to B, j’ai acquis une solide expérience dans la mise en œuvre de plans de communication et dans l’élaboration de projets événementiels.

J’ai ainsi développé les qualités requises dans ce domaine à savoir l’anticipation, l’esprit de synthèse, le sens de l’initiative et le goût du challenge. Mes missions principales sont de réaliser les contenus et discours des supports off et online, et d’assurer la préparation et le suivi des événements en coordination avec les différents départements internes.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Gestion de projet

Force de proposition

Esprit d'équipe

Organisation d'évènements

Anticipation

Gestion de la charge de travail

Force de conviction

Sens du relationnel

Capacité d'adaptation

Evénementiels et salons

Rigueur et organisation