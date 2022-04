Florence JULLIAND

Mon expérience professionnelle:

Plus de 20 ans d’expérience dans des domaines d’activité tels que la vente, le management d’équipe, la gestion de projet, la planification, le marketing et la communication et depuis mars 2017 chef d'entreprise.

Dans des secteurs très variés: bureautique, distribution textile, maroquinerie de luxe, industrie automobile et actuellement dans les services à la personne.



Mes compétences:

Création d'entreprise

Développement commercial, culture du résultat

Stratégie de la relation client (fidélisation, conquête)

Animation et formation équipe/réseau

Management d’équipe, recrutement

Gestion de projets (système d’information, marketing, web)

Organisation d’événements



Ma personnalité en 3 adjectifs:

Relationnelle, persévérante, exigeante



Mes compétences :

Community management

Customer Relationship Management

EMarketing

Gestion de projets

Communication

Mode

Textile

Automobile