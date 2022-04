Florence JULLIEN

Compétences Professionnelles :



Formation :

Recenser les besoins auprès des managers et élaborer le plan de formation

Participer à la création d’un module de formation spécifique pour des managers terrains

Déployer le plan de formation

Gérer et suivre le budget de formation

Saisir et reporter les actions de formations via le logiciel de gestion de la formation

Suivre les évaluations de formations (collaborateurs et managers)

Accompagner les collaborateurs dans leurs projets (CPF, période de professionnalisation, bilan de compétences, VAE, …)

Etablir les demandes de prises en charge auprès de l’OPCA



Projets RH :

Accompagner la responsable RH dans le déploiement des outils pour la GPEC

Rédiger un livret d’accueil, un journal d’entreprise, un book d’offre de formations

Etablir les tableaux de bords, rapport annuel unique

Créer les supports entretiens d’évaluations et entretiens professionnels

Créer les guides utilisateurs des entretiens



Recrutement / Intégration :

Gérer le processus de recrutement de profils non cadres

Assister les managers lors des entretiens

Accueillir et intégrer les nouveaux arrivants

Participer aux forums emplois ou écoles



IRP :

Préparer et participer aux réunions

Rédiger les PV des réunions



Gestion Administrative du Personnel et Paye :

Gérer les dossiers et éléments administratifs des collaborateurs de leur entrée à leur sortie

Gérer les stagiaires et alternants (contrats, prise en charge,…)

Gérer l’intérim (recueillir les besoins, sélectionner les candidats, suivre les contrats et contrôler les factures)

Gérer les absences (maladie, maternité, paternité, congés payés)

Saisir des éléments de rémunération et contrôler les payes

Etablir les soldes de tout compte

Contribuer à la mise en place de procédures et en assurer le suivi

Gérer des indicateurs RH