Hédia BEN HARBI

Sollan accompagne ses clients dans tous leurs projets de gestion de contenus numériques afin d'assurer leur transition digitale. Avec nos trois pôles: Consulting, Développement et Software, nous apportons notre expertise à tous les niveaux du projet.



Mon métier chez Sollan ? Je suis Chargée de développement RH et en premier lieu du Recrutement et des Relations Ecoles



Avant Sollan, j’ai toujours travaillé dans le développement RH : Recrutement, Mobilité interne, Formation dans de grands groupes tels que PPG, Bouygues et à l’étranger dans des SSII



Je recrute des profils IT



• Développeurs JAVA/J2EE H/F

• Développeurs Bonita H/F

• Architectes JAVA H/F

• Ingénieurs Qualité & Recette H/F

• Analyste Fonctionnel(le) Web H/F

• Analyste Fonctionnel(le) KM H/F

• Product Owner H/F



Les raisons pour nous rejoindre sont simples : chez Sollan vous aurez la convivialité d’une entreprise à taille humaine conjuguée à une forte expertise ! Nos consultants vous feront monter en compétence et le service RH vous accompagnera dans tous vos projets. Alors vous savez ce qu’il vous reste à faire : Port. : 06 73 58 65 16/ Mail : hbenharbi@sollan.com



Mes compétences :

Sourcing

GPEC

Reporting

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Mobilité interne

Recrutement