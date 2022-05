Walid BOURGUIBA

Dans la continuité de mon parcours professionnel, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur réseaux et sécurité.

Je possède une expérience mixte. Durant 8 années, j’ai travaillé en tant qu’ingénieur support mais aussi sur des projets de déploiement (au sein d’intégrateurs).

Depuis deux ans, je travaille au sein de l’équipe RUN du projet CAP5 SFR au poste d’ingénieur support niveau 3 (TEC). Confronté à des problématique client opérateur en terme de continuité de service (SLA, astreinte, conf de production) et un environnement technique riche ; réseaux LAN/WAN, loadbalancing, concentrateur VPN, firewalling déployés sur des technos différentes Cisco, Nortel, Alcatel, Checkpoint, F5, Riverbed..

Cette dernière expérience m’a permis de confirmer et d’améliorer mes compétences au poste d’ingénieur réseaux et sécurité. Ayant une volonté d’approfondir ces acquis, je prépare plusieurs certifications dont Cisco CCNP (routing) et F5 LTM.

Mon objectif est d’intégrer une équipe qui me permettra d’exercer mes compétences mais aussi de m’aider à m’améliorer et me soutenir dans mon parcours.

Actuellement en poste dans une SSII, j'aurais un intérêt plus accru pour les postes chez un client final.