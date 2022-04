Gilles PAVAN

Après avoir étudié et enseigné les mathématiques et leurs applications à l’informatique, j’ai participé à la recherche et au développement de produits innovants dans divers domaines : jeux vidéo, applications de la synthèse vocale, e-commerce, paiement, marketing et ciblage publicitaire. Passionné par les recherches sur l’innovation comme sur la créativité individuelle et collective, j’ai aujourd’hui à cœur de proposer des services et outils simples et pratiques, accessibles aux entreprises de toutes tailles.



Voici une liste non exhaustive des méthodes avec lesquelles je travaille :



> Lean startup

> Pretotyping

> Innovation frugale

> Intelligence collective

> Agilité

> Bio-mimétisme



Mes compétences :

Stratégie

Intelligence collective

Coaching de dirigeants

Big Data

Mathématiques