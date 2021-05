Hervé OZIER-LAFONTAINE

MON PARCOURS PROFESSIONNEL



Depuis Septembre 2019 : Chargé d'affaires dans l'optimisation des coûts



2006 à Septembre 2019 Dirigeant de la société HOL C&S

générateur de Leads, spécialisé grands comptes.



2004 à 2006 ACTIVIA (MIN de Rungis)

Cadre Commercial (Négoce)

Courtier en Produit alimentaire (Viande de Boeuf UE sous-vide)



2003 à 2004 SAGE FRANCE

Cadre commercial



2001 à 2003 FRANCE TELECOM (Gironde)

Cadre Formateur (Merchandising-Management-Vente)

- Création et développement d'une cellule d'aide et de formation en : Management, Technique de vente, Merchandising ( Nouveau concept Boutique Orange )

170 vendeurs en formation théorique et accompagnement terrain (suivi terrain par le biais de micros cravate sans fil avec système d'enregistrement à distance pour l'auto évaluation des vendeurs)

- Formation des managers et accompagnement terrain



2000 à 2001 FRANCE TELECOM TOULOUSE ( Pour France Télécom mobile : Itinéris )

Chef de produit Itinéris (Marketing)

Animateur-Formateur Vente et Merchandising pour FTMS (Itinéris) / Road Show

Limoges / Pamier / Albi / Rodez / Cahors / Agen / Toulouse / Portet-sur-Garonne /Tarbes / Montauban/ Labege / Castres / Auch / Foix

- Animation commerciale des agences France Télécom ( Formation et accompagnement des vendeurs sur les lignes de produits Itinéris )



1999 à 2000 AGA BORDEAUX

Ingénieur commercial Gaz Industriel

Responsable Réseaux Distribution Indirecte GAZ Industriel

Dpt : 15,16,17,19,23,24,36,86,87

70 Revendeurs de proximité

- Animation du réseau de vente indirecte (suivi des ventes, acompagnement terrain des vendeurs, mise en place de challenges et opérations commerciales, développement de nouveaux dépôts, formations, conception d'outils d'aide à la vente)



1998 à 1999 AGA FRANCE

Commercial sédentaire Gaz Industriel

- Commercial sédentaire / Gestion portefeuille client : Rhône Alpes, Franche-Comté, Bourgogne,Auvergne



1997 à 1998 FTMS-FRANCE (Itinéris Asnières)

Technico-commercial en téléphonie mobile (Itinéris)

Lancement de la première génération de portable grand public "Ola", Hot line, Service Client



Mes compétences :

Prospection

Vente

Développement commercial

Communication

Management

Télémarketing

Marketing

Conseil

Téléprospection

Ingénierie de formation

Marketing direct

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Commercialisation des produits techniques

Audit financier

Prospection technico-commerciale

Marketing opérationnel

Formation professionnelle

Négociation contrats

Apport d'affaires