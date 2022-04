Gilles PAVILLON

A la retraite, je prends des mandats de coatch, de projets de vie, de projets associatifs, de récolte de fonds.....je choisis par simple intérêt des objectif et du feeling avec les personnes.



Particularité, je ne veux pas de salaire, seulement le remboursement de mes frais.



Mes dernières expériences: accompagnement d un projet associatif dans le canton de Vaud, consultant pour recherche et achat de marchandise en Chine et Roumanie, accompagnement d une relecture de dossiers éducatifs en Normandie.

Actuellement, création d'un concept d' auxiliaires de vie roumaines pour personnes vieillissantes, désirant rester à leur domicile en Suisse.



Mes compétences :

très grande capacité à faire prendre conscience au