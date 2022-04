Bonjour,

Architecte d'intérieur, diplômé de l'École Nationale des Arts Décoratifs et qualifié CFAI, de nombreux clients et maîtres d' ouvrage (Collectivité locale, Entreprises, Magasins, Restaurant et Particuliers) m'ont fait confiance dans leurs réalisations de leurs travaux d'aménagement intérieur.

Gilles Payen, homme de l'art, intervient pour le compte de sa société GIL CONCEPT comme maitre d'œuvre de vos projets et les prend en charge depuis leur conception, leur réalisation, jusqu'à la réception des chantiers.

GIL CONCEPT vous garantit des prestations de qualité et s'engage sur les délais d'exécution de vos travaux, comme ce fut le cas de l'ensemble des chantiers réalisés depuis plus de 8 années.

Je reste disponible pour vous apporter mon aide et mes conseils.

Très cordialement,

Gilles PAYEN



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Décoration intérieure

Architecture d'intérieur