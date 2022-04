Gilles PELISSIER

Ayant une formation technique en Electrotechnique-Electronique (BAC F3 - BTS F3) j'ai commencé par la gérance de magasin Electronique appartenant à la chaine (HBN)

J'ai poursuivi par l'étude et le développement chez un sous traitant à Dassault Electronique.

Je suis entré dans le monde médical dentaire comme responsable d'un service installation et distribution dans le Loiret en 1992.

Une opportunité m'a permi de prendre la gérance d'une société de service sur Paris (I.C.D.) avant l'arrêt de celle-ci à la demande du principal actionnaire.

Enfin après une année comme responsable de site de production chez NSK, je me suis dirigé vers une société d'import et de distribution de matériel médical RFD.

Le gérant de cette société m'a confié le poste de DGA de celle-ci.

J'occupe jusqu'à aujourd'hui ce poste depuis 2011



Mes compétences:



Gestion d’une entreprise et d’une équipe



Commerciale : Prospects, Consolidation fichiers et fidélisation des clients, Définition des besoins en matériel et produits, recherche de nouveaux matériels pour la commercialisation de ceux-ci sur le territoire français.



Développement et recherche de rentabilité d’un secteur : Planning, gestion de stock et des livraisons



Connaissances des divers outils informatiques et des logiciels : CIEL, EXACT et OFFICE



Technique : schémas électroniques, électriques et pneumatiques, câblage d’armoires et de chaines automatisées.



Anglais (bon niveau)