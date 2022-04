Gilles PENAGET

Je suis gérant de ma propre société spécialisée dans la commercialisation d'articles pour le côté festif du mariage. Issus de la grande distribution j'ai saisie l'opportunité des festivités du bi centenaire (1989) pour créer une boutique d'articles de fête et de location de déguisements et feu artifices (300m2) en 1995 je lance un catalogue de VPC (64 pages) orienté mariage et en créant une gamme de produits personnalisés que nous imprimons sur place en 2004 avant que la PVC ne chute je mets en place un premier site internet reprenant et développant notre gamme de produits mariage. 2007 je prend la décision de fermer la boutique qui est de moins en moins rentable vue la conjoncture et la concurrence des solderies sur les saisons carnaval et fêtes de fin d'année pour me consacrer uniquement au commerce sur le net

Aujourd'hui notre CA est réalisé grâce à 4 sites e commerce, notre gamme de produits personnalisés a été développée avec de nouvelles machines ( laser, presse thermique, tampographi, impression de ballons, impression numérique