Gilles PEREZ

-Plus de vingt ans d'expérience dans les métiers de la sécurité



-Intègre, rigoureux et assidue dans les missions que l'on a pu me confier, je mise beaucoup dans la communication et l'echange et suis toujours en recherche de perfectionnement dans mon travail de tous les jours.



-Pédagogue, j'aime transmettre le fruit de mon expérience



-capable de m'adapter rapidement, j'aime relevé les defis qui peuvent se présenter sur mon parcours



-j'ai à mon actif différentes qualifications:

> SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

> Formation "moniteur cariste"

> Compétence de base en prévention(accident de travail)

> ERP1 depuis 1994

> SSIAP2 depuis 2005



Mes compétences :

Communication

Formation

Reglementation

Rigueur

Sécurité

Sécurité incendie