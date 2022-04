Gilles PEREZ

Je me présente comme une personne dynamique et motivé à développer mon expérience dans le monde de l'entreprise, je suis actuellement opérateur tourneur fraiseur sur du 5axes sur commandes numériques. Je possède un bac +2 (BTS CIM). J'ai un très bon esprit d'équipe, je suis ponctuel et minutieux. Depuis 2013 j'ai pu travailler dans le secteur pétrolier, le gaz, le naval, l'aéronautique, la défense, et aujourd'hui le moule.



Mes compétences :

PSE2

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CATIA

Autodesk Inventor

Autocad

ARES

Fanuc, mazac, programmation iso, manual guide, cap

CACES

5S

SST