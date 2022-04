Gilles PERRIN

De formation master en Qualité, je suis consultant dans le domaine de la gestion de projets qualité et dans les systèmes de management de la qualité. Passionné par la technologie et le développement produit, je suis une personne de terrain qui préfère s’employer au métier développement produit /processus ou de la vie série. De plus mes différentes expériences en méthode et en logistique me permettent d’avoir une vision globale des problématiques d’industrialisation.