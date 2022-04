Gilles PERRIN

Conseiller indépendant en recrutement pour le réseau ARTHUR WATSON.



Après plus de 15 ans de Management en Supply Chain internationale où j'ai pu diversifier mes compétences à travers des postes, des tailles d'entreprises et des secteurs d'activités bien différents, j'ai intégré le Réseau ARTHUR WATSON en tant que Conseiller indépendant en Recrutement.



Des postes de Directeur Supply Chain avec 80 personnes sous ma responsabilité, ou de moindre effectif mais en gérant des projets transversaux au niveau Groupe, d'Auditeur et conseil en réorganisation ou encore de Directeur Supply Chain Groupe sans équipe mais avec la responsabilité de définir la politique pour le Groupe m'ont permis d'appréhender le milieu de la Supply Chain dans son ensemble (et dans un contexte international) et de véritablement comprendre le fonctionnement et les articulations des différents Services de l'entreprise avec comme objectifs prioritaires la satisfaction client, l'amélioration continue ainsi que la fluidité des flux et des process en interne.



Spécificités : Appartenance au CODIR, participation au Conseil de Surveillance et Président du CHSCT.



Mes compétences :

Industrie

Gestion de projet

Management

Conseil en management

Relationnel

Développement commercial

Prospection commerciale

Logistique

Lean supply chain