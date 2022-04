Gilles PERTUSA

Entrepreneur dans l'âme, je crée la société ADORA Rénovation en 2006, société de rénovation complète d'appartements et de maisons.



Passionné par le développement, je lance en 2010 au sein d’ADORA Rénovation le projetArray qui devient le portail d’informations de référence auprès des particuliers pour l’ouverture de murs porteurs. Nous formons à cet effet, une équipe spécialisée dans la reprise en sous œuvre de plancher en cours d'affaissement ou d'effondrement, d'ouverture de murs porteurs ou toute problématique liée aux structures porteuses.



En 2011, Lancement du projet ADORA Construction B.B.C. (Bâtiment Basse Consommation) par la formation des équipes au label BBC EFFINERGIE, à l'étanchéité à l'air et par le lancement de la construction d'une maison à ossature bois devant recevoir le TEST de BLOWER DOOR et le Label B.B.C.



Par ailleurs, je trouve le concept de Viadeo très intéressant à travers les rencontres que j'ai déjà pu avoir. N'hésitez donc pas à entrer en relation avec moi, je ferais de mon mieux pour vous aider.



Aidons nous à progresser, ensemble !



Mes compétences :

Bâtiment

Bois

BTP

Construction

Gros oeuvre

Ossature bois

Second oeuvre