Hilal Bachir MARHOUM

DÉCORATEUR-ARCHITECTE D’INTÉRIEUR INFOGRAPHISTE ET TECHNICIEN EN ARCHITECTURE.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL:-



*AOUT 2011 - RESPONSABLE DES ÉTUDES ARCHITECTURALES ET CHEF DES PROJETS EMT-BATIMENT.



*06-2010/06-2011 : CHEF DES PROJETS, DÉCORATEUR, CHARGER DES PLANS D’EXÉCUTION ET DÉTAILS. CABINET MED ALI LAHLOU ARCHITECTE.



*09-1998 / 05-2010 12 ANS D’EXPÉRIENCES AU TANT QUE CHEF DES PROJETS ET CHEF D'ATELIER INFOGRAPHISTE, PROJETEUR DANS UN GRAND CABINET D'ARCHITECTURE (RACHID ANDALOUSSI BENBRAHIM - ARCHITECTE-).



TRAVAUX A EXÉCUTER:



-PLAN DE PRÉSENTATION

-ESQUISSE

-PLAN D'AUTORISATION

-PLAN D’EXÉCUTION

-PLAN DE DÉTAIL

-AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION DES ESPACES INTÉRIEURS

-TRAITEMENT PHOTOSHOP.

-SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER-COORDINATION.



Mes compétences :

Faire des esquisses et des conceptions des plans.

Etablir des CPS.

Etablir les plans de présentation : Traitements

Etablir les plans d’ aménagement intérieure

Faire des études C.E.A_Corps d’Etat Architecturaux

Preparation des dossiers DCE

