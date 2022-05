Mce - MÉTALURGIE CARACTÉRISATION EXPERTISE

MC&E - Métallurgie Caractérisation & Expertise

MC&E est spécialiste dans le domaine de la caractérisation et de l'expertise des matériaux métalliques. France & International.



La caractérisation permet, le contrôle et le diagnostic des matériaux métalliques.

L’expertise intervient après la réalisation d’un programme d’essais adapté.

Elle permet une interprétation des résultats d’essais afin de répondre de façon pragmatique à vos besoins.

Nos investigations permettent de manière scientifique d’aboutir à des conclusions fiable afin de déterminer l’origine des désordres observés.



Samir NEBATI





APPLICATION CARACTERISATION & EXPERTISE (sinistres liés)

Réseaux

Acier / Acier galvanisé / Cuivre / Inox / Fonte /Eau sanitaire / Chauffage / Eau sanitaire.

Exemples : Corrosion / Oxydation / Érosion réseau cuivre / Formation de carbure de chrome sur l’acier inoxydable / Défauts microstructuraux / Anomalies du processus de soudage ou de brasage / Problèmes liés à la galvanisation / Traitement de l’eau etc…



Éléments de plomberie

Vannes / Groupe de sécurité/ ballon eau chaude / Radiateurs.

Exemples : Corrosion, rupture, dézincification du laiton etc…



Corrosion des structures métalliques

Tôles / bardage

Exemples : Défauts du système de protection ou protection inadaptée. Présence d’agents corrosifs etc…





CARACTÉRISATION

- Contrôle de l’état et de la qualité des matériaux métalliques ou des alliages, des réseaux, des

soudures, des brasures ou des traitements de surface, selon les normes en vigueur.

- Mesure des épaisseurs de traitements de surface ou de corrosion.

- Contrôle des structures métallographiques au microscope optique.

- Détermination du type de ruine au microscope électronique à balayage.

- Analyses chimique des matériaux métalliques ou des alliages.

- Détermination des nuances.

- Calcul de soudabilité.

- Analyses chimique des Eaux (réseaux…)

- Essais mécaniques et de vieillissement (traction, dureté, résilience, brouillard salin).

- Rédaction de rapports d’essais.



EXPERTISE

- Réalisation d’un devis détaillé et d’un programme d’essais.

- Interprétation des résultats d’essais.

- Investigations, synthèse et conclusion sur le type et l'origine des désordres observés.

- Rédaction de rapports d’expertises.

- Explicitations aux clients.





Dans le cadre de son développement MC&E - Métallurgie Caractérisation & Expertise et Serrurerie NEBATI & Fils partagent leur locaux, leurs compétences, leur savoir-faire dans le domaine du Métal. Notre objectif est de devenir un partenaire techniquement viable dans de nombreux domaines que sont la serrurerie, la métallerie, la métallurgie, la caractérisation des matériaux et l’expertise. De l'échelle 1 à l'échelle micronique notre expérience et nos moyens d'analyses nous permettent de répondre à vos attentes en termes de fabrication mais aussi d'analyse et de contrôle matière. J'invite les particuliers, les huissiers, les syndics, les agences immobilières, les entreprises industrielles, les assurances, les experts judiciaires à venir nous rencontrer dans nos locaux.

N'hésitez pas à nous demander les catalogues des prestations de SERRURERIE NEBATI & FILS et de METALLURGIE CARATERISATION & EXPERTISE par mail : serrurerie.nebati@wanadoo.fr

mce.nebati@orange.fr





Président MC&E : Samir NEBATI

METALLURGIE CARATERISATION & EXPERTISE

CONTRÔLE DIAGNOSTIC EXPERTISE DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

Mes compétences :

Ingénieur Métallographe Confirmé

Analyse technique

Expertise technique

Caractérisation mécanique

Caractérisation des matériaux

Soudures

Brasures

Métallurgie

Analyses physico chimiques

Analyse chimique des eaux

Contrôle des structures métallographiques

Essais mécaniques

Essais de vieillissement

Rédaction de rapports d’expertises