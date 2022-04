Gilles PETOIN

J aimerai bien créer ma petite entreprise , mais c est pas facile

quand on sait tout faire et du coup pas spécialisé en quelque chose de précis



Mon but : serait de faire de la comception de voiture, de prototype, ( deja fait a nogaro sur le spider renault) ou d autre machine

mais artistiquement actuellement en gestation de sculture ou luminaire avec des élément et un procédé trés original ( j'espère pas deja sortie quelque part dans le monde )



J'avais déja immaginé et calculé un moteur avec des commandes de souppapes électrognétiques 10 ans avant BMW sorte sont proto, mais trop en avance par rapport a la technologie des l'electroaimant, d'ailleur 20ans aprés c'est plus d actualité...



En gestation aussi un moteur sans vilbrequin pouvant fonctionner a l'essence ou GO ou electriquement et tout ca dans le meme bloc.

Mais ca c'est top secret



voila et puis tans d'autre chose



et puis pour finir un projet de restaurant : " le cochon gourmand"

restaurant brocante garage



Mes compétences :

Conception

Gmail