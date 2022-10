Michel SOULARD

Docteur de l' Université de Limoges - Communication Micro-ondes et Optiques



Expériences professionnelles polyvalentes dans plusieurs Compagnies: TRT, PHILIPS, THOMSON, ALCATEL Telspace, ALCATEL Espace, Thales Alena Space, etc…:



Chercheur, Ingénieur Responsable Produit, Chef de Laboratoire,



Expert dans le domaine des composants Micro-ondes et de leurs technologies, responsable de leurs choix (Alcatel GaAs Advisory Board, Choix de Composants avancés RF pour des Faisceaux Hertziens, Stations Terriennes, Applications spatiales, Application LMDS, etc …)



Coordinateur Européen Inter Unité des développements de MMIC pour le Groupe Alcatel (BELL/Belgique, SEL/Allemagne, TELETTRA/Italie, TELSPACE/France, ALCATEL Espace, …)



Management d’ opération de restructuration : supervision de l’ intégration d’ un département complet (laboratoire et bureau de développement) et de son activité (50 personnes) dans Alcatel Espace (Personnel, Organisation, Investissements, CAO, Organisation, Formation, Charges, etc.…)



Management d’ opération de transfert d’ activité de R&D (Personnel, CAO, Expérience et Savoir faire, Bases de données, etc …)



Chef de Projet Technique, Commerce, Achats, ·