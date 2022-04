André TABONI

Orienté vers le développement des hommes et des résultats, une expérience de généraliste dans la banque de détail ( Caisses d Epargne et Services Financiers de La Poste): inspection et audit, marketing et animation commerciale, distribution et ressources humaines.



Des compétences acquises en identification de talents et constitution d'équipes dirigeantes, conduite de projets stratégiques, audit d'organisation incluant des missions à l'étranger, animation et fédération d'équipes pluridisciplinaires.



Administrateur de SICAV de La Banque Postale AM