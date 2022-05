Pierre GOYARD

ACCOMPAGNER - DÉVELOPPER - ORIENTER

mes engagements pour une double mission :





* RECRUTEMENT + GESTION DES CARRIÈRES



Mes compétences d'écoute, d'analyse et de conseil me donnent la possibilité de créer et d'installer une relation de confiance propice à favoriser le conseil aux collaborateurs et aux managers sur tous les aspects de la gestion des carrières.





* MARQUE EMPLOYEUR + RELATIONS ÉCOLES



Fort d'une expertise marketing certaine et d'une sensibilité RH affirmée, j'ai créé et je développe, pilote et porte la Marque Employeur de La Banque Postale grâce à :



> un plan de communication en phase avec les valeurs de l'entreprise

> des partenariats actifs avec plus de 32 universités et grandes écoles

> plus de 80 actions originales chaque année



Je mets ma solide expérience du marketing au service de l'entreprise afin d'attirer et fidéliser les talents.





Compétences clés

- Marketing

- Communication

- Recrutement et accompagnement des collaborateurs



Points forts

- Un sens développé de la relation client et du résultat

- Une écoute active pour comprendre, évaluer et accompagner

- Mes idées, ma créativité et ma force de proposition



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion de projet

Management

Formation