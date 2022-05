Stephane VISSEQ

Je suis animé par les relations humaines, leurs complexités et les solutions qu'il faut sans cesse chercher pour améliorer sa performance managériale et participer à l'évolution professionelle et parfois personnelle des collaborateurs.





Mes compétences:

Sens de l'organisation commerciale.

Animation de centre de profit

Sens vertueux des résultats.

Faire partager la conduite du changement.

Énergique et dynamique

Organisation et créateur de temps.

Mentoring pour des cadres supérieurs

coaching individuel, d'équipe et d'organisation





Citation prof: "Un match se gagne en regardant la balle et non le tableau d'affichage"

Autrement dit: Le comment au service du combien.



Passions:

Le débat

Le Karaté ( pratique et enseignement)

le Japon.



Conduite au changement

Management d'équipe

Conduite de projet

Coaching d'équipe

Adaptibilité

Banque

Karaté