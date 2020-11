Christine SULYAN

Mon objectif consiste à accompagner le développement des compétences des collaborateurs et leur adaptation aux transformations de leur organisation, élément clé de la performance et d'un bon climat social.



J'ai développé un intérêt particulier à conduire des projets, l'ingénierie de formation en premier lieu mais aussi les projets en lien avec la gestion des données et la communication (CRM, extranet, etc.).



Après avoir travaillé vingt ans au sein des équipes de diffusion du Livre, je me suis réorientée vers la formation (M2 Ingénierie et Conseil en Formation en 2013-2014) et travaille désormais dans ce domaine (Artisanat, Industrie, Banque Assurance).



Mots-clés : management participatif, organisation, négociation, développement commercial, formation, GPEC, coaching professionnel.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Négociation

Organisation

Gestion de projet

Formation