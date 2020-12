Peggy ELEONORE

Après une expérience professionnelle en tant que formatrice et responsable formation d'un organisme de formation d'un grand groupe internationale, j'ai choisi de mettre au profit ma connaissance de la loi avenir et des modifications qu'elle impose aux organisme et à leur fonctionnement pour accompagner les organismes dans leurs questions stratégiques.



www.eidikos-formation.com



Mes compétences :

auditrice Qualiopi

Enregistrement certification professionnelle RNCP & RS

Accompagnement à la certification Qualiopi

Dépôt du numéro de déclaration d'activité

Rédaction du Bilan pédagogique

Aide à la création d'Organisme de formation