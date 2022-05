Morel ELEONORE

20 ans d’expérience dans le secteur associatif et médico-social à des postes de responsabilités en France et à l'étranger



MES COMPETENCES



- Management d’associations et d’organisations médico-sociales

- Encadrement d’équipes pluridisciplinaires et multi culturelles et gestion des ressources humaines

- Gestion financière et administrative

- Elaboration et mise en œuvre de stratégies de recherche de fonds privés et publics

- Gestion, planification coordination et évaluation des actions et projets

- Recherche et développement de partenariats et de réseaux

- Lobbying : identification des leviers de changement, des interlocuteurs clés, des partenaires à associer et des moyens de mobilisation

- Conception et élaboration des outils de communication, rédaction d’articles, publications

- Expérience en droit pénal international et droits de l’homme en France et à l’étranger



Mes compétences :

Communication

Lobbying

Management

ONG