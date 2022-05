Free Lance depuis plus de quinze, j'ai toujours à cœur de développer mon réseau.

Rencontrer de nouvelles équipes, s’investir et partager, sont pour moi le meilleur des moteurs.

Le statut de Free Lance me permet de rester en éveil, à l'écoute des influences et tendances extérieures.



Mes compétences :

In Design - Illustrator - Photoshop - PowerPoint